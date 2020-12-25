السفارة الامريكية في بغداد تعلق على انباء إغلاقها

نفت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الجمعة، الأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام حول إخلائها من الموظفين والعاملين، بعد هجوم صاروخي تعرضت له مؤخرا.

وقالت السفارة في تغريدة على "توتير": "نشهد شائعات بأن السفارة قد تم إخلاؤها"، مؤكدة أن "السفير ماثيو تولر، لا يزال يدير عمله من السفارة".

We’re seeing rumors that the Embassy has been evacuated. Ambassador Tueller remains in Baghdad, and the Embassy continues to operate. — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) December 25, 2020

وذكرت مصادر إعلامية مختلفة في وقت سابق أن السفارة الأمريكية أكملت إجلاء جميع عناصرها، باستثناء السفير، والكادر القريب منه.

يأتي ذلك بعدما استهدف هجوم صاروخي مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء قبل أيام.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة قالت إنها مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات، التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية، التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيون بالعراق.

المصدر: وكالات