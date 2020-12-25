الرئيس السوري يهنئ أبناء الطوائف المسيحية في البلاد بعيد الميلاد

هنأ الرئيس السوري، بشار الأسد، أبناء الطوائف المسيحية في البلاد بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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وقدم التهاني لرؤساء الطوائف المسيحية باسم الأسد، منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.

ونقل الوزير عزام تهاني الأسد إلى غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وإلى قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، وإلى البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، وإلى المطران مار يوحنا جهاد بطاح رئيس أساقفة دمشق للسريان الكاثوليك، وإلى المطران يوسف أرناؤوطي رئيس أساقفة دمشق للأرمن الكاثوليك وإلى أبناء طوائفهم الكريمة.

كما نقل الوزير عزام تهاني الرئيس الأسد، إلى القس بطرس زاعور رئيس السينودوس الإنجيلي في سوريا ولبنان والرئيس الروحي للكنيسة الإنجيلية المشيخية الوطنية بدمشق والمطران سمير نصار رئيس أساقفة أبرشية دمشق المارونية وإلى الأب بهجت قرقاش رئيس دير اللاتين بدمشق وإلى الأب مالك ملوس راعي الكنيسة الكلدانية بدمشق وإلى أبناء طوائفهم الكريمة.

بدورهم حمل البطاركة والمطارنة والآباء الوزير عزام رسائل شكر وتقدير للرئيس الأسد، على "لفتته الكريمة وتهانيه لهم ولأبناء طوائفهم بعيد الميلاد المجيد ورعايته الدائمة لأبناء الوطن رافعين الدعاء إلى الله تعالى بأن يحفظ سوريا وشعبها وجيشها وأن يرحم شهداءها وأن يوفق الرئيس الأسد ويكلل جهوده بدحر الإرهاب واستعادة سوريا عافيتها وأمنها واستقرارها لينعم شعبها بالسلام والاستقرار".

المصدر: RT