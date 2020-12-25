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الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ ستة أشهر إضافية

أخبار العالم العربي

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ ستة أشهر إضافية
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أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، قرارا بتمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة 6 أشهر وذلك ابتداء من يوم 26 ديسمبر الجاري وحتى يوم 23 يونيو العام المقبل2021.

وجاء في بيان الرئاسة التونسية عبر منشور في موقع "فيسبوك": "قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة ستة أشهر وذلك ابتداء من يوم 26 ديسمبر 2020 وإلى غاية يوم 23 جوان 2021.جاء ذلك بمقتضى أمر رئاسي عدد 164 لسنة 2020 مؤرّخ في 23 ديسمبر 2020".

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وكان الرئيس التونسي قد قرر يوم 25 نوفمبر الماضي إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر ابتداء من 26 نوفمبر وحتى 25 ديسمبر 2020.

المصدر: موقع الرئاسة التونسية

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