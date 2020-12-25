ما مصير التذاكر المحجوزة بعد تعليق الرحلات في السعودية؟

كشفت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الجمعة، عن مصير تذاكر الطيران بعد تعليق الرحلات لمدة أسبوع.

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وقالت الخطوط السعودية، إنها تتيح الإبقاء على التذاكر مفتوحة وتعديلها مستقبلا، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلا: "كنت حاجزا لتذكرة يوم 22 ديسمبر ولكن تم تعليق الطيران، هل يمكن لي الآن تعديل موعد التذكرة؟".

ورد الحساب الرسمي للخطوط عبر موقع "تويتر": "تتيح السعودية في حال تم إلغاء الرحلة بسبب جائحة كورونا الإبقاء على التذاكر مفتوحة، بحيث يتسنى لك تعديلها مستقبلًا بدون رسوم مع مراعاة فروقات الأسعار إن وجدت".

وأضاف: "حاليا تم تعليق كل الرحلات الدولية من قبل الجهات المختصة مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد، حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفي حال تم استئنافها سيتم الإعلان عن ذلك عبر الجهات المختصة وموقعنا وقنوات التواصل الاجتماعي".

كنت حاجز رحله من ابها إلى القاهرة يوم ٢٦/١٢ الساعه ١٠:٠٥ صباحا وتم الالغي من الشركه السعوديه للطيران مادري ايش يصير بعد الالغي رقم التذكرة 0652127089012 — ابو محمد حسن (@Ddn0UnbCmASVxjx) December 23, 2020

المصدر: الخطوط السعودية