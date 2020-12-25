السعودية.. إحباط تهريب أكثر من 11 مليون قرص مخدر بداخل شحنة ثوم (صور+فيديو)

أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بمنطقة الرياض في السعودية، محاولة تهريب (11,375,600) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ثوم.

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وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن التخطيط لتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن ضبط شبكة إجرامية بمدينة الرياض، وإحباط محاولتهم تهريب 11,375,600 قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ثوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بالشبكة الإجرامية والقبض على جميع عناصرها.

إحباط محاولة تهريب 11,375,600 قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة "ثوم". https://t.co/UxZYVGu69c#واس_عامpic.twitter.com/TWjAxBCi6A — واس العام (@SPAregions) December 25, 2020

⁧إحباط محاولة تهريب أكثر من (11) مليون قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ثوم.



#الحرب_على_المخدراتpic.twitter.com/atc2d7qMcr — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 25, 2020

المصدر: "واس"