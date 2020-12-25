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صور لشظايا "معركة الصواريخ" في سماء سوريا ليلة أمس

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صور لشظايا
فيسبوك
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نشرت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا صورا لشظايا قالت إنها لصاروخ سقط في قرية متبت في صافيتا بريف محافظة طرطوس.

وذكرت تلك الوسائل، وبينها قناة صحيفة "تشرين" الحكومية في تيليغرام أن الصور لصاروخ سقط قرب المنازل في القرية "بعد العدوان الإسرائيلي ليلة البارحة".

ويبدو من بعض الحروف الظاهرة أن تلك الشظايا تعود لصاروخ من منظومة الدفاع السورية التي تصدت للصواريخ الإسرائيلية الليلة الماضية.

صور لشظايا
صور لشظايا
فيسبوك
صور لشظايا
فيسبوك

وكان مصدر عسكري سوري قال إن "العدو الإسرائيلي شن عدوانا بتوجيه رشقة صواريخ من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف في ريف حماة الغربي".

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وأكد المصدر أن وسائط الدفاع في الجيش السوري تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها.

المصدر: وسائل إعلام سورية

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