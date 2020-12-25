"الإفتاء المصرية" توضح حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ومناسباتهم

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ومناسباته، كما وجهت رسالة إلى المسلمين جميعا، تزامنا مع حلول احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

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وقالت دار الإفتاء في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، إن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ومناسباتهم أمر حث عليه الإسلام، ويتفق مع مكارم الأخلاق التي جاء بها الرسول محمد.

وأضافت أن "الإسلام قد أقر مبدأ العيش السلمي مع الناس جميعا دون النظر لعقائدهم، بل دعا إلى ودهم وصلتهم وإهدائهم وقبول الهدية منهم والإحسان إليهم، كما كان الرسول محمد يفعل".

وأكدت أن "ميلاد الأنبياء خير وسلام للبشرية كلها"، مضيفة أن "الإسلام دين سلام ورحمة وبر وصلة".

ووجهت الدار رسالة إلى المسلمين جميعا، قائلة "لا تترك نفسك للمتشددين والمتعصبين الذين يأخذون من الدين ما يوافق هواهم، واتبع منهج الله ورسوله".

المصدر: موقع دار الإفتاء المصرية على "فيسبوك"