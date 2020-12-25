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بينهم سوري ويمنيان.. الملك سلمان يكافئ 13 شخصا بميدالية الاستحقاق

أخبار العالم العربي

بينهم سوري ويمنيان.. الملك سلمان يكافئ 13 شخصا بميدالية الاستحقاق
Reuters
العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز
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منح العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 10 سعوديين و3 مقيمين من الجنسيات اليمنية والسورية لتبرعهم بالدم 50 مرة.

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ونشرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، أسماء الممنوحين، وهم: عبدالله عبدالعزيز الداود، ورئيس رقباء علي مسعود اللحيدان، والرقيب محمد شعلان القرني، وعبدالرحمن عبدالله العبدالكريم، وياسر علي السعيدي (يمني الجنسية)، ورياض مقبل غائب (يمني الجنسية)، وحازم خليل الجهيران، والعميد الركن بحري صالح عبدالله العريني، وعادل سعد الغامدي، ومصطفى أحمد العيسى، وفيصل عبدالله الحمد، ومحمد عيسى العيسى، وفراس عبدو علوش (سوري الجنسية).

 المصدر: واس

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