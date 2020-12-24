السيسي يدعو زعماء إفريقيا إلى "مضاعفة الجهد" لتعويض وإصلاح ضرر جائحة كورونا

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زعماء القارة الإفريقية إلى مضاعفة الجهد لتعويض وإصلاح ضرر جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.

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وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي أن السيسي شارك في قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي مع رؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية على مستوى القارة الإفريقية، والتي تناولت مناقشة الاستعدادات لعقد القمة القادمة للاتحاد الأفريقي المقرر لها في فبراير العام القادم 2021.

وأشار الرئيس المصري إلى أن نجاح القمة الأفريقية المقبلة سيعتمد على التركيز على تناول القضايا الملحة ذات الأثر على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، والتي تنعكس بدورها على جهود حفظ السلم والأمن الأفريقي، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهد لتعويض وإصلاح الضرر الذي أحدثته جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.

وقد توافقت القمة على استمرار المتابعة والتنسيق في هذا الصدد للاستقرار على آلية عقد القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي، بما يضمن سلاسة تنظيمها، ويحافظ على مصالح القارة وشعوبها.

المصدر: RT