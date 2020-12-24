كردستان العراق تحظر السفر إلى ثمانية دول

أعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، منع السفر عبر منافذ الإقليم الحدودية إلى بريطانيا وجنوب إفريقيا وأستراليا والدنمارك وهولندا وبلجيكا وإيران واليابان.

وذكر بيان للوزارة أن "إقليم كردستان سيقوم بغلق كل من منفذ حاج عمران وباشماخ وبرويزخان، أمام السياح والتبادل التجاري، حسب الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الصدد".

وأكدت السماح للمواطنين العراقيين بالعودة إلى البلاد، حيث سيتم عزلهم على نفقتهم الشخصية لمدة 14 يوماً، في أماكن خصصتها وزارة داخلية الإقليم لهم.

وحظرت أيضاً التجمعات والمؤتمرات والاجتماعات بكافة أنواعها، فضلا عن حظر إقامة الأعراس وزيارة المقابر وجلسات العزاء، محملة مراكز الشرطة ومخاتير الأحياء، المسؤولية، وتغريم كل من لا يلتزم بتلك الاجراءات بمبلغ مليوني دينار( 1300 دولار تقريبا).

وبشأن احتفالات رأس السنة، أكدت الداخلية منع إقامة الاحتفالات وتغريم المقاهي، والمطاعم والقاعات غير الملتزمة بمبلغ 10 ملايين دينار (6500 دولار أمريكي تقريباً) الى جانب إغلاق المكان لمدة شهر.

وستدخل هذه الاجراءات حيز التنفيذ عند 12:00 من 24 كانون الاول 2020، حتى 12:00 من ليلة 15-1-2021.

المصدر: RT