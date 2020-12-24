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مصادر أمنية: مصرع 20 مهاجرا على الأقل إثر غرق قارب قبالة السواحل التونسية

أخبار العالم العربي

مصادر أمنية: مصرع 20 مهاجرا على الأقل إثر غرق قارب قبالة السواحل التونسية
Reuters
مهاجرون على متن قارب بعد أن أنقذتهم البحرية التونسية قبالة الساحل بالقرب من بن قردان، أرشيف
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صرح مسؤول أمني تونسي لـ "رويترز" بأن 20 مهاجرا إفريقيا على الأقل لقوا مصرعهم جراء غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

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وأضاف المسؤول الأمني، أن قوات خفر السواحل أنقذت خمسة أشخاص، بينما يجري البحث عن آخرين كانوا على متن المركب الذي كان يقل نحو 45 شخصا، وفقا لروايات الناجين.

وتتواصل عمليات الهجرة من تونس إلى أوروبا خصوصا في اتجاه سواحل إيطاليا حيث يأمل المهاجرون في إيجاد وظائف وآفاق عيش أفضل هروبا من تداعيات الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد على اقتصاد البلاد.

المصدر: رويترز

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