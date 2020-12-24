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وضع أعلام ضخمة للمغرب على أسوار القدس إلى جانب العلم الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

وضع أعلام ضخمة للمغرب على أسوار القدس إلى جانب العلم الإسرائيلي
Arnon Busani
علما إسرائيل والمغرب ينيران أسوار البلدة العتيقة في القدس
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وضعت السلطات الإسرائيلية أعلام المغرب على أسوار البلدة القديمة في القدس إلى جانب العلم الإسرائيلي، وذلك غداة توقيع "اتفاق التطبيع" بين البلدين.

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يذكر أن الملك محمد السادس يترأس لجنة القدس بتوصية من منظمة المؤتمر الإسلامي في العام 1975، حيث كلف الملك الراحل الحسن الثاني برئاستها قبل أن تؤول إلى نجله الملك الحالي لاحقا.  

وقال رئيس بلدية القدس موشيه ليون نيابة عن سكان القدس: "هذه خطوة سياسية مهمة وتاريخية أخرى، وأنا أهنئ وأشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اتفاقية السلام هذه".

وأضاف ليون: "آمل أن نتمكن فورا بعد أزمة فيروس كورونا من رؤية السياح من المغرب الذين سيأتون لزيارة القدس".

ووصل وفد أمريكي إسرائيلي مشترك، أمس الأربعاء، إلى الرباط لإضفاء الطابع الرسمي على اتفاق التطبيع. وحضر المراسم الملك محمد السادس ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، والمستشار الأمريكي جاريد كوشنر.

المصدر: "Israel National News"

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