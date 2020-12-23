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قرض من البنك الأوروبي بـ12 مليون دولار لتطوير فندق جديد غرب القاهرة

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قرض من البنك الأوروبي بـ12 مليون دولار لتطوير فندق جديد غرب القاهرة
AFP
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منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضا بقيمة 12 مليون دولار لشركة "الداو الهرم" لتشغيل الفنادق، لتمويل تطوير فندق "حياة ريجنسي كايرو ويست" غربي القاهرة.

وأوضح البنك الأوروبي، أن الفندق الجديد يقع بالقرب من المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة، مما يسمح باستقبال السياح المحليين والأجانب.

وأشار إلى أن تطوير هذا الفندق يؤدي إلى معالجة الفجوات الكبيرة في الإدماج في مصر، فيما يتعلق ببطالة الشباب وعدم تطابق المهارات، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 300 فرصة عمل بشكل مباشر وإنشاء مسارات من التدريب إلى التوظيف تفيد ما لا يقل عن 250 شابا.

وأضاف أن المشروع يشمل برنامج تدريب عالي الجودة، بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وفرص التعلم القائم على العمل في مجال الضيافة والسياحة للشباب، وتعزيز مشاركة المرأة على وجه الخصوص.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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