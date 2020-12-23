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الأردن يدين الحفريات الإسرائيلية عند مدخل مقبرة "الشهداء" بالقدس

أخبار العالم العربي

الأردن يدين الحفريات الإسرائيلية عند مدخل مقبرة
Reuters Amir Cohen
مدينة القدس - أرشيف
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دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الحفريات التي تنفذها إسرائيل عند مدخل مقبرة "الشهداء" في القدس الشرقية المحتلة.

وأكد الناطق باسم الوزارة ضيف الله الفايز رفض المملكة وإدانة عمان لما تقوم به السلطات الإسرائيلية من أعمال حفر وتجريف عند سور ودرج المقبرة، داعيا إلى "وقفها فورا".

وحذر، من "استمرار هذه الأعمال أو توسعتها أو وصولها إلى داخل المقبرة".

وطالب "السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، باحترام حرمة القبور والأضرحة والكف عن الانتهاكات والاستفزازات".

وشدد الفايز على "رفض المملكة للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب المستهدفة تغيير هوية القدس العربية"، معتبرا ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو".

المصدر: "وكالة بترا الأردنية"

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