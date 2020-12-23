تونس.. محاولة خلع خمسة مساجد شمال شرق البلاد

تعرضت 5 مساجد بمدينة قربة بولاية نابل شمال شرق تونس الليلة الماضية لمحاولة خلع من قبل مجهولين، وفق معتمد قربة منير الغريبي.

وأوضح المصدر أنه استعصى على مؤذني هذه المساجد فجر اليوم الأربعاء فتح الأبواب للدخول لأداء صلاة الفجر بسبب عمليات التخريب التي طالت أبواب المساجد.

وأشار المسؤول إلى أنه تم فتح المساجد وإقامة صلاة الفجر في وقتها، وأن التحقيقات لا تزال متواصلة للكشف عن ملابسات ما حدث.

وأفاد منير الغريبي بوجود مادة لاصقة في أقفال الأبواب أو مفاتيح مكسرة بداخلها وأن الحادثة استهدفت مساجد سيدي عبد الرحمن، والروضة، وبولعابة، والقبلي، والفتح.

المصدر: وات