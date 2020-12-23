هنية: تطبيع العلاقات مع إسرائيل طعنة في ظهر شعبنا وأمتنا

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل "يعد خطيئة وسلوكا مضرا بمصالح الأمة وأمنها ويمثل خطرا على القضية الفلسطينية وطعنة في ظهر شعبنا وأمتنا".

وفي رسالة بعث بها هنية إلى قادة وزعماء أكثر من 30 دولة عربية وإسلامية، رأى أن "القضية الفلسطينية تتعرض لتحديات كبيرة وجودها"، وقال إننا في "حماس" "تابعنا بكل أسف واستهجان إبرام اتفاقات تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية وبين الكيان الصهيوني برعاية الإدارة الأمريكية. كما عبرنا عن أسفنا واستغرابنا لإسقاط الجامعة العربية مشروع قرار فلسطيني يدين هذا التطبيع".

وأكد لزعماء وقادة الدول العربية والإسلامية أنه و"أمام استمرار الهرولة نحو هذا النهج التطبيعي المدان والمرفوض مع الكيان الغاصب، الذي تسلكه بعض الدول العربية، ومع إعلان كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب تطبيع العلاقات مع هذا الكيان، فإن حركة حماس ومعها الشعب الفلسطيني، تنظر ببالغ الخطورة لأي خطوة تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في العالم العربي والإسلامي".

كما دعا إلى "بناء جبهة عربية وإسلامية موحدة ضد مشاريع التطبيع، تحصن الموقف العربي والإسلامي وتمنع من الانزلاق والهرولة نحو هذا المسار الخطير، الذي يهدد العمق العربي والإسلامي في وحدته واستقراره وأمنه القومي".

المصدر: "صفا"