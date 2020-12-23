حكومة الوفاق الوطني الليبية تؤكد التزامها بالتعاون مع محكمة الجنايات الدولية

أكدت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية في بيان لها التزامها بقرار مجلس الأمن (1970) لسنة 2011 والتعاون مع محكمة الجنايات الدولية.

إقرأ المزيد

كما رحب البيان "بزيارة فريق محكمة الجنايات الدولية المستمر إلى ليبيا لتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وطمأن أسر الضحايا أن يد العدالة ستطال الجناة وأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى".

وقال البيان "إن الزيارة الثالثة لفريق المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية لليبيا استكملت مهامها ونتطلع لمزيد من التعاون".

وأكدت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن الزيارة الثالثة لفريق محكمة الجنايات الدولية سبقها، زيارتان التقى خلالهما فريق المحكمة محققي مكتب النائب العام وضحايا الجرائم وعددا من الشهود ووقف على مأساة زراعة الألغام داخل الأحياء.

ناصر حاتم- القاهرة

المصدر: RT