بن شبات باللهجة المغربية: "الله يكمل بالخير ويفرحكم ويفرحنا"

لفتت صحيفة "هسبريس" إلى أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، تحدث في المغرب باللهجة المحلية.

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وأفيد بأن بن شبات، وهو ابن عائلة هاجرت إلى إسرائيل من المغرب، تحدث "باللهجة المغربية في تصريحه إلى جانب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وجاريد كوشنر، المستشار الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

وفي تصريح عقب استقباله من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس وتوقيع اتفاق ثلاثي بين المغرب وإسرائيل وأمريكا قال بن شبات: "إخواننا المغاربة السلام عليكم والله يكثر خيركم"، مضيفا باللهجة المغربية "نحمد الله ونشكره على هاذ النهار.. ما نقدر نخبي ومعندي ما نستر، كلشي باين على وجهي وكلامي كيخرج من فمي وقلبي فرحان"، وتابع داعيا "الله يكمل بالخير ويفرحكم ويفرحنا كلنا".

وأعرب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي عن سعادته بها "اليوم التاريخي"، ليس بصفته السياسية فقط، بل ولكونه من عائلة جميع أفرادها "ولدوا وترعرعوا في المغرب قبل ذهابهم إلى إسرائيل"، مشيرا في هذا السياق إلى أن أجداده كانوا يحكون له عن المغرب وتقاليده.

المصدر: هسبريس