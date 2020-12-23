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مدمرة أمريكية تصل الصومال لسحب القوات الأمريكية

أخبار العالم العربي

مدمرة أمريكية تصل الصومال لسحب القوات الأمريكية
@USAfricaCommand
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أعلن البنتاغون نشر مجموعة من السفن الحربية قبالة سواحل الصومال، لدعم انسحاب حوالي 700 جندي أمريكي من البلد الإفريقي المضطرب.

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 ووصلت السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس ماكين آيلاند"، والسفن المرافقة لها قبالة القرن الإفريقي، بعد أيام من أمر أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الموجودة في الصومال منذ سنوات، لتنفيذ عمليات ضد حركة "الشباب".

وقالت القيادة الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" في بيان، إن المجموعة البحرية ستساعد في نقل الأفراد العسكريين والمدنيين الأمريكيين من الصومال "إلى مواقع عمليات أخرى في شرقي إفريقيا مع الحفاظ على الضغط على المتطرفين العنيفين ودعم القوات الشريكة".

وقال قائد العمليات الخاصة الأمريكية في إفريقيا الميجور جنرال داغفين أندرسون إن وصول المجموعة "يظهر عزمنا على دعم شركائنا وحماية قواتنا خلال هذا الانتقال".

 وكان ترامب أمر في 4 ديسمبر بسحب غالبية القوات الأمريكية من الصومال بحلول أوائل عام 2021.

المصدر:  africom.mil

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