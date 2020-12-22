إسرائيل والمغرب يحددان موعد تبادل البعثات الدبلوماسية

أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أنه بعد أسبوعين سيتم افتتاح بعثات دبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، وأن العلاقات الدبلوماسية سوف تقوي السلام الإقليمي وتفتح آفاقا جديدة.

وبشكل استثنائي فتح الملك المغربي محمد السادس قصره للمباحثات مع الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شابات ذي الأصول المغربية ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

وقال بوريطة في كلمته: "الملك استقبل بن شابات وكوشنر، وتم التوقيع على اتفاق تعاون مع اسرائيل. الولايات المتحدة اعترفت بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية وهذا هو الامر الاهم بالنسبة للمنطقة".

وأضاف: "الملك جدد موقف الدولة الذي يتطابق مع الموقف الفلسطيني ويدعم تحقيق السلام في الشرق الاوسط"، وأشار الى افتتاح الولايات المتحدة قنصلية لها في الصحراء الغربية.

بدوره قال شابات: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعبر عن تقديره الكبير للملك محمد السادس. العلاقات الحميمة بين القصر الملكي واليهود معروفة بكل أنحاء العالم. ستكون جسرا بين البلدين وحجر أساس للسلام.

المصدر: "i24news"