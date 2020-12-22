وزير الخزانة الأمريكي يزور السودان في السادس من يناير المقبل

أفادت وكالة "سونا" السودانية بأن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين سيزور الخرطوم في السادس من يناير المقبل على رأس وفد في زيارة تستغرق يوما واحدا.

وقالت السفيرة مها أيوب مديرة إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية السودانية إن وزير الخزانة الأمريكي سيلتقي برئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من المسؤولين في وزارات المالية والري والشؤون الاجتماعية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تتم خلال الزيارة مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان وموضوع حل الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك، مذكرة بأن الزيارة تأتي بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإجازة مجلس الشيوخ الأمريكي لقانون منح الحصانة َالسيادية للسودان.

المصدر: "سونا"