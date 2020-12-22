مصادر جزائرية: لا علاقة لرئيس الغرفة السفلى للبرلمان بحساب "فيسبوكي" معجب بتعليقات إيدي كوهين

نفت مصادر مقربة من برلمان الجزائر أية علاقة لرئيس الغرفة السفلى سليمان شنين بحساب على "فيسبوك" يحمل اسمه، والذي بدا أنه سجل إعجابه بتعليق للصحفي والمستشار الإسرائيلي إيدي كوهين.

ويظهر في حساب إيدي كوهين (إدوارد حاييم كوهين حلاله)، اليهودي اللبناني الأصل الذي يوصف بالمقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليق على الوضع في العراق ولبنان، ظهر ضمن المعجبين به نقرا صاحب حساب يحمل نفس اسم رئيس الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري. وهو ما أثار استغراب الجزائريين الذين اطلعوا على تعليق الصحفي الإسرائيلي على "فيسبوك".

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صحيفة "النهار" الجزائرية التي نقلت الخبر، قالت إن مصادرها من البرلمان وصفت الأمر بالـ "مفتعل" والـ "مدبر" نافية "أن يكون الحساب الذي تم منه إبداء الإعجاب بمنشور الصهيوني كوهين هو حساب شنين".

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية