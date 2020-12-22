لافروف يجري محادثات مع نظيره القطري الأربعاء

قالت الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيعقد في موسكو غدا، مباحثات مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأضافت الوزارة في بيانها: "سيجري وزير الخارجية الروسي سيري لافروف، في 23 ديسمبر الجاري محادثات في موسكو، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".

وأشار البيان، إلى أن الجانبين سيركزان خلال اللقاء، على التعاون الاقتصادي - التجاري، وسيناقشان الأزمات الإقليمية، لا سيما في سوريا وليبيا، وسينظران أيضا، في تسوية الوضع في الشرق الأوسط.

وأضافت الوزارة، أنه "من المقرر أيضا أن تتم خلال اللقاء، مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتحقيق الاستقرار في منطقة الخليج، من خلال تنسيق خطوات عملية ملموسة من قبل الدول الواقعة في هذه المنطقة، وذلك بهدف تعزيز الثقة المتبادلة وخلق ظروف مواتية لإقامة الحوار وتخفيف التوتر".

المصدر: تاس