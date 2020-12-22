قنصلية أمريكا بالسعودية تثير تفاعلا بصورة على "تويتر".. وأمير يرد

أثارت قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في الظهران بالسعودية تفاعلا، بعد نشرها صورة فتاة ترتدي زيا تقليديا سعوديا، الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت القنصلية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة وكتبت بتعليق "احزروا من يستمتع حقا بالتعلم عن ثقافة وتقاليد السعودية! من يعرف ما اسم هذا الزي؟" مستشهدة بوسم "الشرقية في قلبي".

Guess who really enjoys learning about #Saudi#culture and #traditions! Who knows what this outfit is called?#الشرقيه_في _قلبي pic.twitter.com/FfDtbmuTva — U.S. Consulate General in Dhahran (@USAinDhahran) December 20, 2020

وأعاد الأمير سطام بن خالد آل سعود، نشر الصورة على صفحته الرسمية في "تويتر" بتعليق كتب فيه "السيدة نيكول مانز القنصل الأمريكي في الخبر ترتدي الزي السعودي التقليدي تصرف جميل منها في وقت نجد البعض يتبرأ منه ويتهمه بالتخلف".

السيدة نيكول مانز القنصل الأمريكي في الخبر ترتدي الزي السعودي التقليدي تصرف جميل منها في وقت نجد البعض يتبرأ منه ويتهمه بالتخلف

🇺🇸🇸🇦🇺🇸🇸🇦🇺🇸🇸🇦

@USAinDhahranpic.twitter.com/aSsqNGh2dh — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) December 21, 2020

يذكر أن القنصل الأمريكي، نيكول مانز، تتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاما في الدبلوماسية الأمريكية وخدمت مؤخرا كمستاشرة اقتصادية وسياسية في السفارة الأمريكية باليمن.

المصدر: تويتر+سي إن إن