"ديلى ميل": مثول ملاكم مصري سابق أمام القضاء في نيويورك بتهمة قتل ابنته (صور)

أعلنت الشرطة الأمريكية أن الملاكم المصري قبارى سالم متهم بقتل ابنته التي عثر على جثتها في ستاتن أيلاند العام الماضي، ومثل أمام القضاء في نيويورك.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن قباري سالم (52 عاما) اتهم في 5 نوفمبر بقتل ابنته علا سالم (25 عاما) في أكتوبر 2019.

وكشفت الصحيفة أن السلطات وجهت لقباري تهمة القتل مؤخرا، مشيرة إلى أن فرقة ملاحقة الفارين الإقليمية التابعة لشرطة نيويورك تمكنت من اعتقاله في الثالث من ديسمبر قبل أن تعيده إلى ولاية نيويورك يوم الجمعة الماضي.

وكان سالم الذي لقب بـ"الساحر المصري" خلال سنوات نشاطة الاحترافي في رياضة الملاكمة قد فر هاربا من الولايات المتحدة فور اكتشاف جثة ابنته في أكتوبر 2019 في متنزه "بلومينغديل بارك" بحي برينس باي بجزيرة ستاتن.

وأفادت الشرطة بأنه تم خنقها وأنه من غير المحتمل أن يكون قتلها عشوائيا، فيما يعتقد المحققون أنها قتلت في مكان آخر وألقي بجثتها في الحديقة.

وبينت الصحيفة أن ابنة الملاكم التي كانت تعيش في روزبانك، دافعت عن النساء المسلمات اللواتي يعانين من العنف المنزلي من خلال عملها التطوعي في مركز آسيا النسائي بمدينة نيويورك.

وأوضحت أن الملاكم المصري نشر في شهر مارس تدوينة على "إنستغرام": قال فيها: "افتقدك وأحبك حبيبتي علا قباري سالم".

Reuters

Reuters

المصدر: "ديلي ميل"