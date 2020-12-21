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أول رحلة جوية مباشرة من إسرائيل إلى المغرب تحمل جاريد كوشنر

أخبار العالم العربي

أول رحلة جوية مباشرة من إسرائيل إلى المغرب تحمل جاريد كوشنر
Reuters CARLOS BARRIA
مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر
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تصل أول رحلة جوية مباشرة إلى المغرب قادمة من إسرائيل يوم غد الثلاثاء بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتحمل على متنها جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المرتقب أن يلي استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل التوقيع على عدة اتفاقيات، بحسب برنامج الزيارة قيد التحضير في الرباط.

وبحسب الديوان الملكي المغربي فإن هذا الاستئناف يشمل تسهيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وتطوير العلاقات في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي.

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وسائل إعلام: المغرب وإسرائيل سيوقعان 10 اتفاقيات مشتركة

المصدر: "أ.ف.ب"

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