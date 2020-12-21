سياسي عراقي يهدد بمقاضاة ترامب بسبب منظومة C.RAM
هدد السياسي العراقي المستقل النائب السابق، مثال الآلوسي، اليوم الاثنين، بمقاضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب منظومة C.RAM الدفاعية.
وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "فخامة الرئيس ترامب المحترم، فشلك مع النظام الإيراني وتغاضيك عن الحرس الإرهابي ومليشياته في العراق سبب لتمادي إرهابهم".
وأضاف، أن "منظومة C.RAM الدفاعية تحمي السفارة الامريكية، لكنها لا تجنب العراقيين المدنيين خطر الأذى".
فخامة #الرئيس_ترامب المحترم— Al-Alusi Mithal (@mithal_al) December 21, 2020
فشلك مع النظام الإيراني وتغاضيك عن الحرس الإرهابي ومليشياته في #العراق سببًا لتمادي إرهابهم
ان منظومة C RAM
تحمي #السفارة_الامريكية
ولكنها لا تجنب #العراقيين_المدنيين
خطر الأذى .
سيدي اما ان تعوض أضرار المواطنين أو سأقيم شكوى قضائية بحقك شخصيًا.
وتابع الآلوسي: "سيدي، إما أن تعوض أضرار المواطنين أو سأقيم شكوى قضائية بحقك شخصيا".
يذكر أن منظومة C.RAM الدفاعية الأمريكية استخدمت أمس في بغداد لصد الصواريخ التي أطلقت على السفارة الأمريكية.
الصدر: RT