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سياسي عراقي يهدد بمقاضاة ترامب بسبب منظومة C.RAM

أخبار العالم العربي

سياسي عراقي يهدد بمقاضاة ترامب بسبب منظومة C.RAM
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هدد السياسي العراقي المستقل النائب السابق، مثال الآلوسي، اليوم الاثنين، بمقاضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب منظومة C.RAM الدفاعية.

وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "فخامة الرئيس ترامب المحترم، فشلك مع النظام الإيراني وتغاضيك عن الحرس الإرهابي ومليشياته في العراق سبب لتمادي إرهابهم".

وأضاف، أن "منظومة C.RAM الدفاعية تحمي السفارة الامريكية، لكنها لا تجنب العراقيين المدنيين خطر الأذى".

وتابع الآلوسي: "سيدي، إما أن تعوض أضرار المواطنين أو سأقيم شكوى قضائية بحقك شخصيا".

يذكر أن منظومة  C.RAM الدفاعية الأمريكية استخدمت أمس في بغداد لصد الصواريخ التي أطلقت على السفارة الأمريكية.

 

الصدر: RT

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