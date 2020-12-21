الداخلية المصرية: مقتل رجل شرطة خلال مواجهة مع عناصر شديدة الخطورة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل رجل شرطة وثلاثة من العناصر الإجرامية، في تبادل لإطلاق النيران في دمياط.

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وقالت وزارة الداخلية إن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أكدت قيام 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة "سبق اتهام 3 منهم ومطلوب التنفيذ عليهم فى قضايا "سلاح- مخدرات - سرقة - ضرب - عاهة مستديمة" بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من حجرتين مهجورتين بالأراضي الزراعية في إحدى القرى بدائرة مركز شرطة كفر سعد، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعار المتهمين بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف.

المصدر: اليوم السابع