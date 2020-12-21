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الحوثيون: إسقاط طائرة استطلاع سعودية

أخبار العالم العربي

الحوثيون: إسقاط طائرة استطلاع سعودية
Reuters Khaled Abdullah
مقاتل حوثي يمسك رشاشا على شاحنة عسكرية
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أعلن الحوثيون، اليوم الاثنين، عن إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للجيش السعودي، نوع "ch4"، في محافظة مأرب.

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 في حين أشار التحالف العربي بقيادة السعودية، يوم الجمعة الماضي، إلى تمكن قواته من تدمير لغم بحري "إيراني الصنع" من نوع "صدف"، قال إن جماعة "أنصار الله" الحوثية زرعته في جنوب البحر الأحمر.

في المقابل، أكد التحالف، يوم الخميس الماضي، أن جماعة "أنصار الله" الحوثية "أطلقت صاروخا باليستيا من محافظة صنعاء، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقوطه بعد إطلاقه في محافظة صعدة".

المصدر: RT + "واس" + "وسائل إعلام سعودية"

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