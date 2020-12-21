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وسائل إعلام أردنية: النواب لا يلتزمون بإرشادات كورونا

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام أردنية: النواب لا يلتزمون بإرشادات كورونا
Reuters
الملك الأردني مرتديا الكمامة خلال كلمة له في مجلس النواب، 10 ديسمبر 2020
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أفادت وسائل إعلام أردنية اليوم الاثنين، بأن عددا من النواب الذين حضروا جلسة اختيار لجان البرلمان الدائمة، لم يلتزموا بإرشادات كورونا الوقائية التي أقرتها الحكومة.

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وأظهرت صور النواب من داخل قبة البرلمان وقد أهملوا ارتداء الكمامات بطريقة سليمة، كما تجاهلوا المسافة الآمنة للحد من تفشي العدوى بين الحضور.

وسائل إعلام أردنية: النواب لا يلتزمون بإرشادات كورونا
khaberni.com

وسائل إعلام أردنية: النواب لا يلتزمون بإرشادات كورونا
khaberni.com

وسائل إعلام أردنية: النواب لا يلتزمون بإرشادات كورونا
khaberni.com

وسائل إعلام أردنية: النواب لا يلتزمون بإرشادات كورونا
khaberni.com

من جهته، طالب رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات النواب بشكل متكرر الالتزام بارتداء الكمامة، وبالتباعد الجسدي بينهم.

وتشير آخر الإحصائيات إلى أن الأردن سجل 274,949 إصابة حتى اليوم، بينما بلغ عدد الوفيات جراء تداعيات الفيروس 3,568.

  

المصدر: خبرني

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