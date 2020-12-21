وسائل إعلام أردنية: النواب لا يلتزمون بإرشادات كورونا

أفادت وسائل إعلام أردنية اليوم الاثنين، بأن عددا من النواب الذين حضروا جلسة اختيار لجان البرلمان الدائمة، لم يلتزموا بإرشادات كورونا الوقائية التي أقرتها الحكومة.

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وأظهرت صور النواب من داخل قبة البرلمان وقد أهملوا ارتداء الكمامات بطريقة سليمة، كما تجاهلوا المسافة الآمنة للحد من تفشي العدوى بين الحضور.

khaberni.com

khaberni.com

khaberni.com

khaberni.com

من جهته، طالب رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات النواب بشكل متكرر الالتزام بارتداء الكمامة، وبالتباعد الجسدي بينهم.

وتشير آخر الإحصائيات إلى أن الأردن سجل 274,949 إصابة حتى اليوم، بينما بلغ عدد الوفيات جراء تداعيات الفيروس 3,568.

المصدر: خبرني