سوريا .. وصول المياه إلى أحياء في الحسكة بعد نحو شهر من الانقطاع

أعلنت مؤسسة المياه في محافظة الحسكة السورية أن المياه وصلت إلى أحياء في المدينة بعد انقطاع دام نحو شهر.

وأوضحت المؤسسة أنه بدأ ضخ المياه إلى أحياء غويران شرقي وغربي والليلية والنشوة الشرقية والزهور والتجمعات الجنوبية حسب ما ذكرت محافظة الحسكة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك".

ويأتي ذلك بعد نحو 3 أيام من الإعلان عن تشغيل محطة علوك المزود الرئيسي للمدينة بمياه الشرب.

إقرأ المزيد

وطالبت وزارة الخارجية السورية في رسالتين إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتدخل الفوري لإلزام تركيا بإعادة تشغيل محطة مياه علوك، والتصدي "لممارساتها اللاإنسانية التي تهدف إلى التضييق على المواطنين المدنيين وحرمانهم من سبل العيش والحياة".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق اليوم نقلت وسائل إعلام تركية عن مصدر أمني تركي أن "مزاعم الحكومة السورية" حول قطع أنقرة المياه عن محطة علوك "عارية من الصحة".

المصدر: RT