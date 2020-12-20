السلطات العراقية تصدر بيانا بشأن قصف المنطقة الخضراء

أصدرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم الأحد، بيانا بشأن القصف الذي تعرضت له المنطقة الخضراء الحكومية مساء اليوم.

وذكرت في بيان صحفي أن "مجموعة خارجة عن القانون أقدمت على إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد مساء اليوم".

وأضافت: "تبين أن منطقة الإطلاق كانت من معسكر الرشيد (جنوبي بغداد)، وسقطت الصواريخ داخل المجمع السكني على عدد من عمارات القادسية السكنية".

وأشارت إلى أن "القصف تسبب بأضرار مادية في هذه البنايات وعدد من السيارات المدنية دون خسائر بشرية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق بأن المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد، استهدفت مساء اليوم بمجموعة من الصواريخ.

المصدر: RT