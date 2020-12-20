الهلال الأحمر الليبي: مصر تواصلت معنا بشأن نقل جثامين 4 أطفال مصريين ورجل

أعلن مصدر مسؤول بالهلال الأحمر الليبي أن السلطات المصرية تواصلت معهم بشأن نقل جثامين 4 أطفال مصريين ورجل بالغ قذفتهم المياه عند سواحل ليبيا.

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وتوفي المصريون الخمسة إثر غرق مركب كان يقلهم إلى إيطاليا عبر هجرة غير شرعية.

وأشار المصدر إلى أن القنصل المصري سيتواجد عند معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، حيث سيتم نقل الضحايا إلى مصر عبر تونس، على أن تنتهي العملية اليوم أو غدا.

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وأعلن الهلال الأحمر الليبي، في وقت سابق، عن انتشال جثث لمهاجرين غير شرعيين، وهم أربعة أطفال ورجل بالغ، إثر غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين، ونقلت جثامينهم إلى مدينة الزاوية.

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وأفاد المسؤول بالهلال الأحمر الليبي، حسن البي، لوكالة "فرانس برس"، بأن المركب كان يقل نحو 30 شخصا على الأقل.



وتتراوح أعمار الضحايا الذين تم العثور على جثثهم بين 5 إلى 10 أعوام، بحسب معلومات للوكالة.

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المصدر: ناصر حاتم - RT