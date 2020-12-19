بعد إصابتهما بكورونا.. تبون وماكرون يبحثان وضعهما الصحي والعلاقات بين بلديهما

أفاد قصر الإليزيه اليوم السبت بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بحثا خلالها حالتهما الصحية والعلاقات بين بلديهما.

وجاء في بيان الرئاسة الفرنسية أن الزعيمين "تبادلا أخبار تطوراتهما الصحية، كما تبادلا التمنيات بالشفاء العاجل".

وأضاف أنهما بحثا "العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية"، واتفقا على بحث هذه المسائل مجددا في المستقبل القريب.

يذكر أن تبون يوجد حاليا في ألمانيا لتلقي العلاج بعد أن أصيب بفيروس كورونا المستجد قبل أكثر من شهرين.

وكان الإليزيه كشف عن إصابة ماكرون بفيروس كورونا يوم الخميس، موضحا في بيان أنه سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام وأنه يمارس عمله عن بعد.

المصدر: RT