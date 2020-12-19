السيسي يستقبل وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين قبل اجتماعهم الثلاثي

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، في القاهرة وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين قبل اللقاء الذي جمعهم لبحث المستجدات الإقليمية والتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

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وقال سامح شكري وزير خارجية مصر، إن الرئيس السيسي شدد خلال لقائه بهم على ضرورة العودة إلى المفاوضات بين رام الله وتل أبيب من أجل التوصل إلى حل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: صحيفة "الأهرام" المصرية