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مبعوثة أبو ظبي للأمم المتحدة تشعل الشموع في مكتبها احتفاء بعيد "حانوكاه"

أخبار العالم العربي

مبعوثة أبو ظبي للأمم المتحدة تشعل الشموع في مكتبها احتفاء بعيد
Reuters
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هنأت لانا زكي نسيبة سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، منتصف ليل أمس الجمعة، كل اليهود عبر العالم بعيد الـ "حانوكاه" مشعلة الشموع فوق مكتبها.

وشكرت الدبلوماسية الإماراتية نظيرها الإسرائيلي جلعاد إردان والبعثة الدبلوماسية الإسرائيلية إلى الأمم المتحدة على دعوتها للمشاركة في إحياء هذا العيد الديني اليهودي، كما وجهت تحية إلى "الطائفة اليهودية المتنامية في الإمارات العربية المتحدة" بهذه المناسبة التي تأتي في ظروف "خاصة" هذا العام.

وكان جلعاد إردان قال أمس الجمعة، في رسالة وزعها على الصحفيين بمقر الأمم المتحدة، إن "سفراء الإمارات والبحرين والسودان والمغرب لدى الهيئة الأممية قد احتفلوا معه بهذا العيد الديني الموسوي".

المصدر: موقع "تويتر"/وكالة الأناضول/صحيفة "هيسبريس" المغربية

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