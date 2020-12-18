تونسيون يتظاهرون للتنديد بـ"خطاب الكراهية والعنف"

تظاهر اليوم الجمعة العشرات للتنديد بخطاب "الكراهية والعنف داخل البرلمان" والمطالبة بسن قوانين للحد من هذه الظاهرة غداة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 2011.

وردد المحتجون من أمام مقر البرلمان شعارات من قبيل "شغل حرية كرامة وطنية" و"تونس حرة حرة".

وقالت عضوة جمعية النساء الديمقراطيات نبيلة حمزة "أصبح البرلمان فضاء للعنف تجاه المرأة، ندعو البرلمان والسلطات والرئيس لاتخاذ القرارات الواضحة والدقيقة والعاجلة للحد من العنف داخل البرلمان وفي المجتمع".

وتأتي الاحتجاجات تلبية لدعوة من النقابة المركزية، والاتحاد العام التونسي للشغل، ونقابة الصحافيين وجمعية النساء الديمقراطيات وعدد من منظمات المجتمع المدني "لوضع حد لخطاب العنف بين نواب البرلمان."

,تتهم المنظمات نواب الأحزاب الإسلامية ومنها "ائتلاف الكرامة" بالوقوف وراء بث هذه الخطابات.

وشهد البرلمان في الفترة الأخيرة خلافا حادا بين نائبين وصل حد الشجار وتبادل العنف وانتقدت الحادثة بشدة من قبل الرأي العام ووسائل الإعلام.

ويضم البرلمان التونسي كتلا نيابية مشتتة وشديدة الانقسام ما جعل مرور بعض القوانين يخضع لحسابات ومآرب سياسية وحزبية ضيقة.

وتتزامن الاحتجاجات مع الاحتفال باندلاع شرارة "الربيع العربي" في محافظة سيدي بوزيد في وسط البلاد والذي جرى الخميس في أجواء باهتة وسط احتجاجات مطالبة بالتنمية في عدد من محافظات البلاد.

المصدر: "أ ف ب"