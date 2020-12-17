 
مباشر

مسؤول في عهد مبارك يتحدث عن دور سد النهضة في إضعاف مصر والأزمة مع قطر

أخبار العالم العربي

مسؤول في عهد مبارك يتحدث عن دور سد النهضة في إضعاف مصر والأزمة مع قطر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pdr3

تحدث مصطفى الفقي المفكر السياسي المصري والمسؤول البارز في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك عن دور سد النهضة في إضعاف مصر.

إقرأ المزيد
خبير مصري يكشف مخاطر سد النهضة على السودان
خبير مصري يكشف مخاطر سد النهضة على السودان

وقال الفقي خلال حوار مع برنامج "يحدث في مصر"، إن الهدف من إنشاء سد النهضة هو إضعاف مصر ووضعها في أزمة.

وعن العلاقات المصرية القطرية، قال الفقي، إن مشكلة مصر مع قطر مختلفة، وبدأت منذ عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، لافتا إلى أن هناك اتفاقا مصريا إماراتيا بأن قطر تدعم جماعة (الإخوان) للعبث في مصر.

وقال: "لا بد أن تعلن الدوحة عدم دعمها للإرهاب و(الإخوان) حتى تكون علاقتها بمصر جيدة"، مؤكدا أن "قطر لم تعد الدولة المدللة لأوروبا وإسرائيل، وأن رغبة قطر في المصالحة الخليجية تعود لتغيير الحكم في أمريكا وموقف الإمارات والبحرين من إسرائيل".

وأشار الفقي إلى أن "قطر لعبت دورا سلبيا في أزمة سد النهضة الإثيوبي، بالرغم من حرص مصر على احتواء أشقائها والتعاون معهم".

المصدر: المصري اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا