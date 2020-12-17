مسؤول في عهد مبارك يتحدث عن دور سد النهضة في إضعاف مصر والأزمة مع قطر

تحدث مصطفى الفقي المفكر السياسي المصري والمسؤول البارز في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك عن دور سد النهضة في إضعاف مصر.

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وقال الفقي خلال حوار مع برنامج "يحدث في مصر"، إن الهدف من إنشاء سد النهضة هو إضعاف مصر ووضعها في أزمة.

وعن العلاقات المصرية القطرية، قال الفقي، إن مشكلة مصر مع قطر مختلفة، وبدأت منذ عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، لافتا إلى أن هناك اتفاقا مصريا إماراتيا بأن قطر تدعم جماعة (الإخوان) للعبث في مصر.

وقال: "لا بد أن تعلن الدوحة عدم دعمها للإرهاب و(الإخوان) حتى تكون علاقتها بمصر جيدة"، مؤكدا أن "قطر لم تعد الدولة المدللة لأوروبا وإسرائيل، وأن رغبة قطر في المصالحة الخليجية تعود لتغيير الحكم في أمريكا وموقف الإمارات والبحرين من إسرائيل".

وأشار الفقي إلى أن "قطر لعبت دورا سلبيا في أزمة سد النهضة الإثيوبي، بالرغم من حرص مصر على احتواء أشقائها والتعاون معهم".

المصدر: المصري اليوم