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لافروف يبحث مع المقداد تنفيذ الاتفاقات بين روسيا وسوريا وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

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لافروف يبحث مع المقداد تنفيذ الاتفاقات بين روسيا وسوريا وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
Reuters
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي بنظيره السوري فيصل المقداد في موسكو
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بحث وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، ونظيره السوري فيصل المقداد، في موسكو اليوم الخميس، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي "زيارتكم فرصة للنظر في الوضع في جميع المجالات، ولمعرفة كيفية تنفيذ الاتفاقات بين رئيسي روسيا وسوريا، واتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر، حتى تستمر الاتفاقات دون أي تأخير".

ونقل لافروف مرة أخرى تعازيه إلى الجانب السوري بوفاة وليد المعلم، مشيرا إلى أن وزير الخارجية السابق قدم مساهمة شخصية كبيرة في تعزيز العلاقات، معربا عن أمله في أن تتمكن روسيا وسوريا من تحقيق مزيد من التقدم والنجاح في تطوير التعاون.

من جهته أشار المقداد إلى الطبيعة الودية الدائمة للعلاقات الروسية السورية، مضيفا "أن الهدف الاستراتيجي الرئيسي هو المضي قدما، بما بناه الرئيسان، بشار الأسد وفلاديمير بوتين، في العلاقات بين البلدين يجب أن يظل كما هو وأن يكون ذا طبيعة استراتيجية".

وقال المقداد "اسمحوا لي أن أعبر عن امتناني للسيد سيرغي لافروف والحكومة الروسية على كرم الضيافة وأتطلع إلى لقاء صديقي لافروف في دمشق في المستقبل القريب".

ووصل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين الروس، وعلى رأسهم وزير الخارجية سيرغي لافروف.

المصدر: سانا+سبوتنيك

 

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