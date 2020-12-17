الرئيس التونسي يؤكد ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة في أوروبا

الصورة من حساب الرئاسة التونسية على "تويتر"

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة ببلدان الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الرئاسة التونسية عبر موقع "تويتر" أن سعيد التقى وزير الخارجية البرتغالي، وقد أبدى خلال اللقاء الرغبة في تعزيز التعاون الثنائي.

وأكد "ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة ببلدان الاتحاد الأوروبي ومعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية".

المصدر: الرئاسة التونسية