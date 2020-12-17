السيسي يغرد بعد إصابة ماكرون بفيروس كورونا

غرد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر حسابه على موقع التدوينات "تويتر"، عقب إعلان إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا.

خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون،رئيس الجمهورية الفرنسية،والذي يقود بلاده بقوة في مواجهة أزمة جائحة كورونا،وأؤكد مساندة مصر لجهود فرنسا في العمل على الحد من انتشار الفيروس، و اؤكد علي ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مجابهة هذا الوباء،حفظ الله جميع شعوب العالم. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) December 17, 2020

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وقال الرئيس المصري: "خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والذي يقود بلاده بقوة في مواجهة أزمة جائحة كورونا".

وتابع: "وأؤكد مساندة مصر لجهود فرنسا في العمل على الحد من انتشار الفيروس، وأؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مجابهة هذا الوباء،حفظ الله جميع شعوب العالم".

وكان قصر الإليزيه قد أعلن إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا.

وأوضح الإليزيه في بيان أن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام ويمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.

المصدر: RT