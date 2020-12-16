البرلمان العراقي يصوت على اعتبار ميلاد المسيح عطلة رسمية

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، على اعتبار مناسبة ميلاد السيد المسيح عطلة رسمية في البلاد.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان صحفي: "تم التصويت على يوم 25 ديسمبر عطلة رسمية بمناسبة ميلاد المسيح".

ويستعد العراق الآن لتشريع قانون للعطل الرسمية في البلاد، حيث أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، حسن ناظم، في وقت سابق، أن الوزارة بصدد التحضير لاجتماع موسع لتحديد العطل الرسمية ورفعها إلى مجلس الوزراء.

المصدر: RT