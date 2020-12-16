بارزاني يدين هجوم "وحدات الحماية الكردية" على إقليم كردستان العراق ويحذر من تكراره

دانت حكومة إقليم كردستان العراق هجوم وحدات حماية الشعب الكردية على الإقليم انطلاقا من سوريا، وحذرت من أن تكرار مثل هذا الهجوم "سيلحق الكثير من الضرر بأمن المنطقة".

وأوضح رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في بيان أن "مجموعة من مسلحي حزب العمال الكردستاني حاولت الليلة الماضية، التسلل إلى الإقليم من سوريا بشكل غير قانوني".

وأشار بارزاني في البيان الذي نشره في صفحته الشخصية عبر "فيسبوك"، إلى أن القوات الأمنية في الإقليم منعتهم.

وتابع بارزاني أنه وفي وقت لاحق، "هاجمت قوة تابعة لوحدات حماية الشعب ثكنة للبيشمركة بالأسلحة الثقيلة، وردت على الفور وصدت هجوم وحدات حماية الشعب".

وقال بارزاني إنه يدين الهجوم بشدة، ووصفه بأنه "يشكل انتهاكا واضحا لقوانين أراضي إقليم كردستان"، ودعا من وصفهم بـ"الأصدقاء والشركاء في التحالف الدولي" إلى "ضمان عدم تكرار هجمات وحدات حماية الشعب، وعدم السماح لها باستغلال مساعدات الدول الأجنبية لمهاجمة إقليم كردستان".

وحذر من أن "تكرار أي هجوم من هذا القبيل سيلحق الكثير من الضرر بأمن المنطقة".

المصدر: RT