بوغدانوف وسيالة يبحثان تفعيل آليات التعاون بين موسكو وطرابلس لحل الأزمة الليبية

أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الليبي، محمد طاهر سيالة، وفقا لوزارة الخارجية الروسية.

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وقالت الوزارة، في بيان، إنه خلال الاتصال الذي بادر إليه الجانب الليبي، جرى تبادل الآراء بين بوغدانوف وسيالة حول تطورات الأوضاع في ليبيا وحولها، مع "التركيز على موضوع الحل الشامل للأزمة الليبية، بما في ذلك تفعيل قدرات التعاون الروسي الليبي متبادل المنفعة".

كما جاء في البيان، أن الجانب الروسي أشار أيضا إلى أهمية ضمان الطابع الشامل للحوار الليبي الليبي، إضافة إلى "تأكيد التمسك بسيادة ليبيا ووحدتها، وفقا لقرارات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510".

المصدر: تاس