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تبون يعزي عائلة أحد أفراد طاقم المروحية المنكوبة

أخبار العالم العربي

تبون يعزي عائلة أحد أفراد طاقم المروحية المنكوبة
Reuters
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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تقدم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بتعازيه الخالصة لعائلة الملازم الأول، بوزايدة نور الدين، أحد أفراد طاقم المروحية التابعة لقيادة القوات البحرية التي سقطت مؤخرا.

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وقال تبون، اليوم الأربعاء، في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتقدم بتعازيي الخالصة لعائلة الشهيد وكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني".

وأضاف: "أدعو من المولى أن يوفق فرق الإنقاذ في العثور على الضابطين المفقودين".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام جزائرية بسقوط مروحية تابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل في عرض البحر، قبالة الساحل الشرقي لولاية تيبازة، غرب ميناء الصيد ببوهارون.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها، إن ضابطا قتل وفقد اثنان آخران، نتيجة سقوط مروحية عسكرية غرب العاصمة.

المصدر: RT

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