الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة لدعم قطاع غزة في مكافحة كورونا (فيديو)

أرسلت الإمارات، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات طبية ثالثة تحتوي على 14.4 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰة، بالتعاون مع لجنة التكافل بالقطاع.

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وسيستفيد من المساعدات أكثر من 14 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية بالقطاع، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا.

ويعد إرسال هذه المساعدات الطبية في إطار الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه الإمارات لتعزيز جهود الفلسطينيين في مواجهة الجائحة.

وأرسلت أول شحنة مساعدات ومستلزمات طبية في شهر مايو الماضي، واستمر تتابع إرسال المساعدات الطبية للقطاع خلال الأشهر الثمانية الماضية، التي بلغت 22 طنا، لتوفير الحماية للطواقم الطبية والعاملين في القطاع الطبي.

يذكر أن هذه المساعدات هي جزء من التزام الإمارات في تقديم الدعم المستمر للشعب الفلسطيني.

المصدر: "وام"