 
مباشر

السلطات العراقية تخمد نيران البئر 33 بعد أيام على استهدافه

أخبار العالم العربي

السلطات العراقية تخمد نيران البئر 33 بعد أيام على استهدافه
البئر رقم 33 الذي أخمدت نيرانه
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pdg9

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، إخماد نيران البئر 33 في محافظة كركوك بعد أيام على استهدافه من قبل تنظيم "داعش".

وذكر بيان للوزارة، أن الجهد الوطني في الشركات النفطية تمكن من إخماد البئرين النفطيين 33 - 44 في حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك والسيطرة عليهما بوقت قياسي غير مسبوق".

إقرأ المزيد
السلطات العراقية تعلن إخماد نيران البئر 44 شمالي البلاد
السلطات العراقية تعلن إخماد نيران البئر 44 شمالي البلاد

ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية، إخماد نيران البئر 44 في حقل خباز بمحافظة كركوك بشمال البلاد، بعد أربعة أيام من تعرضه لتفجير "إرهابي".

وأعلنت الوزارة يوم الأربعاء الماضي، تعرض حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك لاعتداء إرهابي بعد تفجير بئرين للنفط بعبوتين ناسفتين.

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا