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وزيرة الصحة المصرية تكشف عن المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

وزيرة الصحة المصرية تكشف عن المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا
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وزيرة الصحة المصرية
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كشفت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تصدرت المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا.

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وذكرت الوزيرة خلال اجتماع الحكومة المصرية الأسبوعي أنه يجري توفير أكبر قدر من الأكسجين المسال لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يجري العمل على رفع كفاءة شبكات الغازات ومراجعتها بمختلف مستشفيات العزل، والحميات، والصدر، إلى جانب المستشفيات العلاجية.

وأوضحت الوزيرة أن معدل الاستهلاك اليومي للأكسجين المسال ارتفع من 400 إلى 500 ألف لتر، وتم العمل على توفير هذا الفارق الذي يقدر بـ100 ألف لتر، هذا إلى جانب أنه تتوافر زيادة في الإنتاجية بمعدل 70 ألف لتر يومياً كاحتياطى للمرحلة القادمة، وذلك من خلال التعاقد مع عدد من الشركات المنتجة له لإمداد المستشفيات به على مستوى الجمهورية.

المصدر: مصراوي

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