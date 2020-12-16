 
مباشر

السعودية تعلن وصول أول دفعة من لقاح كورونا

أخبار العالم العربي

السعودية تعلن وصول أول دفعة من لقاح كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pdec

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، وصول أول دفعة من لقاح فيروس كورونا إلى المملكة.

وأعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة صباح اليوم، وقال إن اللقاح سيوفر بشكل مجاني للجميع، وأن الأولوية في اللقاح لمن لديهم أمراض مزمنة ومن تجاوز عمرهم فوق الستين عاما.

وكانت وزارة الصحة قد أوضحت أن إجمالي من قام بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل أمس حتى ظهر اليوم الأربعاء، أكثر من "150" ألف شخص.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا