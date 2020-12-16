السعودية تعلن وصول أول دفعة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، وصول أول دفعة من لقاح فيروس كورونا إلى المملكة.

وأعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة صباح اليوم، وقال إن اللقاح سيوفر بشكل مجاني للجميع، وأن الأولوية في اللقاح لمن لديهم أمراض مزمنة ومن تجاوز عمرهم فوق الستين عاما.

وكانت وزارة الصحة قد أوضحت أن إجمالي من قام بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل أمس حتى ظهر اليوم الأربعاء، أكثر من "150" ألف شخص.

معالي وزير الصحة خلال ملتقى #ميزانية_2021: "يسعدني أن أبشر الجميع من المواطنين والمقيمين بوصول أو دفعة من لقاح كورونا صباح اليوم، وأرجو أن تكون بداية لانفراج الأزمة -بمشيئة الله- وتوفره للجميع في أقرب فرصة"#صحة_وطنpic.twitter.com/UjVnZfccrj — وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) December 16, 2020

يتبع..