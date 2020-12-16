مهندسة كويتية شابة تفوز بجائزة "أبطال الأرض الشباب"

فازت المهندسة الكويتية الشابة، فاطمة الزلزلة" بجائزة "أبطال الأرض الشباب" التي يشرف على تنظيمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

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وبقول تقرير نشره موقع "أخبار الأمم المتحدة" في الفيسبوك، أن فاطمة الزلزلة "مهندسة كويتية شابة (أسست) مبادرة بيئية للتخلص من النفايات الضارّة بطرق سليمة".

وأفيد في التفاصيل بأن المخترعة "بإمكانيات بسيطة، وجهود شخصية وتمويل فردي، بادرت الشابة الكويتية، المهندسة فاطمة الزلزلة، بإعادة تدوير النفايات كالبلاستيك والورق والمعادن لإنقاذ البيئة الكويتية من النفايات الضارّة والتلوّث".

وأشير كذلك إلى أن الفكرة لدى المهندسة الكويتية التي لم تتجاوز من العمر 23 عاما بدأت "قبل بضع سنوات، عندما لاحظت وجود مشاكل بيئية وتلوّث الهواء في الكويت، وشرعت على الفور بإطلاق مبادرة (يكوستار)".

وتمكنت هذه المبادرة من إحراز جائزة مسابقة "ابطال الأرض الشباب" التي ينظمها سنويا برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

المصدر: أخبار الأمم المتحدة